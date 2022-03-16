Мэджик Джонсон выразил надежду на отмену требования об обязательной вакцинации в Нью-Йорке

Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон выразил надежду, что в Нью-Йорке отменят требования об обязательной вакцинации. Это высказывание Джонсон сделал на фоне выступления Кайри Ирвинга в матче с «Орландо» (150:108).



«Сегодня Кайри устроил впечатляющее шоу, набрав 60 очков. Я очень надеюсь, что обязательное требование по вакцинации закончится к плей-офф, чтобы мы могли видеть игру Ирвинга в каждом матче. Он просто невероятный!» — написал Мэджик Джонсон в своём «твиттере».



Напомним, Кайри Ирвингу не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка. Баскетболист отказался от вакцинации, из-за чего может играть только на выезде.