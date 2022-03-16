«Отличное приобретение». Владимир Гомельский высказался об американском новичке ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил дебют американского разыгрывающего Каспера Уэйра в составе московского ЦСКА.



«Уэйр сыграл очень полезно, даже несмотря на четыре потери. Он и в позиционном нападении, и в быстром прорыве был созидателем. А потери — это от незнания возможностей новых партнёров. Пройдёт. Я обратил внимание на то, что Уэйр и в защите действует цепко и умело. Думаю, что отличное приобретение.



Причина понятна. В ЦСКА нет разыгрывающего. Пустоту необходимо было заполнять», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



В матче с «Зенитом» Уэйр набрал 14 очков, совершил один подбор и отдал 3 передачи.



Напомним, Уэйр заключил соглашение с ЦСКА до окончания нынешнего сезона, перейдя в московский клуб из «Енисея».



В Единой лиге ВТБ за «Енисей» Каспер провёл 13 матчей со средними показателями 16,3 очка, 2,3 подбора и 3,8 передачи.