Единая лига ВТБ представила фильм о Матче звёзд 2022 года

Пресс-служба Единой лиги ВТБ подготовила большой 30-минутный фильм о Матче звёзд, прошедшем 20 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба соревнований.



«Общение игроков в раздевалках, примерка костюмов, тренировки, интервью, впечатления и комментарии по ходу Матча звёзд — документальный фильм восстанавливает хронологию событий.



Вспомни все самые яркие эмоции главного баскетбольного шоу года и посмотри, что происходило за пределами площадки в специальном материале Единой лиги», — гласит описание на официальном сайте турнира.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, по итогам основного события Матча звёзд Единой лиги ВТБ сборная мира оказалась сильнее сборной России.