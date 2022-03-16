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Единая лига ВТБ представила фильм о Матче звёзд 2022 года

Единая лига ВТБ представила фильм о Матче звёзд 2022 года
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ подготовила большой 30-минутный фильм о Матче звёзд, прошедшем 20 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба соревнований.

«Общение игроков в раздевалках, примерка костюмов, тренировки, интервью, впечатления и комментарии по ходу Матча звёзд — документальный фильм восстанавливает хронологию событий.

Вспомни все самые яркие эмоции главного баскетбольного шоу года и посмотри, что происходило за пределами площадки в специальном материале Единой лиги», — гласит описание на официальном сайте турнира.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, по итогам основного события Матча звёзд Единой лиги ВТБ сборная мира оказалась сильнее сборной России.

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