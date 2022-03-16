Единая лига ВТБ представила фильм о Матче звёзд 2022 года

Пресс-служба Единой лиги ВТБ подготовила большой 30-минутный фильм о Матче звёзд, прошедшем 20 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба соревнований.
«Общение игроков в раздевалках, примерка костюмов, тренировки, интервью, впечатления и комментарии по ходу Матча звёзд — документальный фильм восстанавливает хронологию событий.
Вспомни все самые яркие эмоции главного баскетбольного шоу года и посмотри, что происходило за пределами площадки в специальном материале Единой лиги», — гласит описание на официальном сайте турнира.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Напомним, по итогам основного события Матча звёзд Единой лиги ВТБ сборная мира оказалась сильнее сборной России.
- 16 марта 2022
-
16:56
-
15:55
-
15:00
-
13:56
-
12:50
-
11:39
-
10:14
-
09:37
-
07:24
-
05:30
-
00:39
- 15 марта 2022
-
23:38
-
22:46
-
22:24
-
21:25
-
20:16
-
19:12
-
18:12
-
17:31
-
15:59
-
14:40
-
14:01
-
13:40
-
12:53
-
11:48
-
10:57
-
09:45
-
09:34
-
08:02
-
08:01
-
06:53
-
06:46
-
05:13
-
00:54
- 14 марта 2022
-
23:55