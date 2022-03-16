«Пересмотрите матч, если вы ещё этого не сделали». Дюрант отреагировал на 60 очков Ирвинга

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на игру одноклубника Кайри Ирвинга с «Орландо Мэджик» (150:108). Напомним, 29-летний разыгрывающий записал на свой счёт 60 очков.

«Внимание! Сегодня номер «одиннадцать» провёл свой очередной мастер-класс. Пожалуйста, пересмотрите запись, если вы ещё этого не сделали», — написал Дюрант в своём «твиттере».

Помимо 60 очков, Ирвинг также записал на свой счёт 12 передач. Также стоит отметить Николаса Клэкстона, который заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). У «Орландо» выделился Коул Энтони, на его счету 19 очков. Мориц Вагнер же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

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