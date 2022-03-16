Ирвинг и Дюрант установили уникальное достижение в истории НБА
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Лидеры «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант стали первой парой партнёров, набравших 50+ очков в двух играх подряд. Дюрант набрал 53 очка в игре с «Нью-Йорк Никс» в выходные. А Кайри набрал 60 очков в игре с «Орландо Мэджик» сегодня ночью.
Помимо 60 очков, Ирвинг также записал на свой счёт 12 передач. Также стоит отметить Николаса Клэкстона, который заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). У «Орландо» выделился Коул Энтони, на его счету 19 очков. Мориц Вагнер же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).
Позже Кевин Дюрант посоветовал всем пересмотреть игру с «Орландо Мэджик», чтобы насладиться игрой Ирвинга.
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