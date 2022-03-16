Эксперт: Йокич нокаутировал Эмбиида. Он — главный претендент на MVP

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит считает, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич является главным претендентом на награду MVP после того, как его команда обыграла «Филадельфию Сиксерс»(110:114), в которой выступает другой претендент на звание лучшего игрока Джоэл Эмбиид.

«Претензии Джоэла Эмбиида на MVP становятся слишком слабыми, чтобы «Филадельфия» рассказывала всем об этом. Давайте будем честными, Никола Йокич оказался сильнее Джоэла Эмбиида в понедельник вечером. Действующий MVP лиги нокаутировал своего главного конкурента. Теперь он главный претендент», – приводит слова Эй Смита ESPN.

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