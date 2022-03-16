Стало известно, сможет ли Ирвинг принимать участие в домашних матчах клуба

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступил с заявлением по поводу возможной отмены постановления, которое запрещает защитнику «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу играть в домашних матчах команды.

«Я не смотрю на одного человека. Смотрю на то, чтобы мой город не закрылся снова и чтобы мне не пришлось снова иметь дело с этим кризисом — я не собираюсь спешить, основываясь на сезонном расписании НБА», – сказал Адамс.

Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.