Президент ЦСКА: не надо держать тех, кто не хочет играть за команду из-за политики

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу массового ухода легионеров из команд Единой лиги ВТБ.

«У нас остаётся много вопросов без ответов, к сожалению. Можно определённо сказать, что завершены взаимоотношения с рядом игроков. С другими игроками, которые не в Москве, с контрактной точки зрения отношения не завершены. Понятно, что минимальные шансы на возвращение Григониса, пока не ясна ситуация с Боломбоем и Фойгтманом, но мы с ними в контакте.



Понятно, что всем хочется получить ответы на то, кто когда вернётся, но это всё индивидуально. Если человек не хочет играть за команду по семейным, политическим моментам, то не стоит держать его, надо искать решение, которое принесёт свободу игроку и финансовую выгоду клубу. Это жизнь, вряд ли кто был готов к такому развитию событий, но искать позитив надо во всём — дали шанс молодым российским игрокам, дали шанс ветеранам. Жизнь даёт возможности, а не только приносит плохие новости», — приводит слова Ватутина ТАСС.