Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» уверенно обыграть «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Уверенную победу одержал «Денвер» со счётом 127:109.
Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 29 очков и 13 подборов. У «Вашингтона» выделился Дени Авдия, на его счету 19 очков.
В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провел игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 118:114.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 22 балла. Лучше всех у «Филадельфии» выступил Джоэл Эмбиид, у него 35 очков, а также 17 подборов.
Ещё в одной игре в городе Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 116:106.
Самым результативным игроком в составе «Шарлотт» стал Ламело Болл, набравший 22 очка, а также он сделал 11 передач. Монтрезл Харрелл же заработал 20 баллов. У «Атланты» лучше всех выступил Деандре Хантер. На его счету 21 очко.
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