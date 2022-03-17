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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» уверенно обыграть «Вашингтон»

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» уверенно обыграть «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Уверенную победу одержал «Денвер» со счётом 127:109.

Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 29 очков и 13 подборов. У «Вашингтона» выделился Дени Авдия, на его счету 19 очков.

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провел игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 118:114.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 22 балла. Лучше всех у «Филадельфии» выступил Джоэл Эмбиид, у него 35 очков, а также 17 подборов.

Ещё в одной игре в городе Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 116:106.

Самым результативным игроком в составе «Шарлотт» стал Ламело Болл, набравший 22 очка, а также он сделал 11 передач. Монтрезл Харрелл же заработал 20 баллов. У «Атланты» лучше всех выступил Деандре Хантер. На его счету 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
116 : 106
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Болл - 22, Харрелл - 20, Бриджес - 18, Розир - 18, Вашингтон - 16, Пламли - 12, Убре - 6, Макдэниелс - 2, Томас - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Мартин, Ричардс, Тор, Хэйворд
Атланта Хоукс: Хантер - 21, Капела - 17, Хаертер - 16, Оконгву - 14, Богданович - 12, Янг - 9, Л. Уильямс - 7, Галлинари - 5, Луваву-Кабарро - 5, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Мэйс, Нокс, Райт
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 22, Окоро - 17, ЛеВерт - 15, Маркканен - 13, Мобли - 13, Лав - 10, Браун - 8, Гудвин - 8, Стивенс - 8, Аллен, Дэвис, Нембхард, Осман, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 25, Харден - 21, Харрис - 19, Грин - 6, Тибулл - 5, Джордан - 4, Ньянг - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коркмаз, Миллсэп, Милтон, Рид, Спрингер
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Авдия - 19, Порзингис - 16, Кисперт - 15, Колдуэлл-Поуп - 12, Хатимура - 12, Брайант - 9, Гэффорд - 7, Смит - 7, Кузма - 6, Нето - 4, Саторански - 2, Schakel, Бил, Гилл, Кэри, Тодд, Уинстон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Хиланд - 17, Моррис - 15, Гордон - 14, Казинс - 14, Риверс - 13, Форбс - 10, Грин - 6, Бартон - 4, Ховард - 3, Грин - 2, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Чанчар
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