37 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Чикаго Буллз». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 125:110.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Донован Митчелл – 37 очков. Руди Гобер же заработал дабл-дабл (14 очков и 20 подборов). У «Чикаго» выделился Зак Лавин, на его счету 33 очка. Никола Вучневич заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов).
В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 129:112.
Самым результативным игроком у «Финикса» стал Девин Букер, набравший 36 очков. Деандре Эйтон же заработал дабл-дабл (23 очка и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джейлен Грин, у него 22 очка.
Также «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (122:120).
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