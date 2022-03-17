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37 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Чикаго»

37 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Чикаго Буллз». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 125:110.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Донован Митчелл – 37 очков. Руди Гобер же заработал дабл-дабл (14 очков и 20 подборов). У «Чикаго» выделился Зак Лавин, на его счету 33 очка. Никола Вучневич заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
125 : 110
Чикаго Буллз
Чикаго
Юта Джаз: Митчелл - 37, Кларксон - 26, Александер-Уолкер - 16, Гобер - 14, Конли - 14, О'Нил - 9, Уайтсайд - 5, Батлер - 2, Эрнангомес - 2, Sneed, Азубуике, Богданович, Гэй, Пэскелл, Форрест, Хаус
Чикаго Буллз: Лавин - 33, Дерозан - 25, Досунму - 15, Уайт - 12, Вучевич - 10, Грин - 5, Томпсон - 5, Браун - 2, Карузо - 2, Джонс - 1, Hill, Болл, Брэдли, Кук, Симонович, Томас, Уильямс

В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 129:112.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал Девин Букер, набравший 36 очков. Деандре Эйтон же заработал дабл-дабл (23 очка и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джейлен Грин, у него 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 129
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Грин - 22, Портер - 21, Вуд - 18, Шрёдер - 17, Мартин - 11, Тэйт - 10, Шенгюн - 5, Кристофер - 4, Мэтьюз - 3, Никс - 1, Queen, Гаруба, Гордон, Нваба, Уолл, Фернанду
Финикс Санз: Букер - 36, Бриджес - 26, Эйтон - 23, Крэйг - 21, Макги - 8, Шамет - 7, Пэйн - 6, Бийомбо - 2, Lundberg, Джонсон, Камински, Краудер, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич

Также «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (122:120).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
122 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 26, Джонсон - 22, Уокер - 20, Ричардсон - 17, Пёлтль - 15, Коллинс - 7, Примо - 6, Джонс - 4, Васселл - 3, Ландейл - 2, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Макдермотт, Уискэмп
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Базли - 25, Покушевски - 16, Роби - 10, Манн - 9, Sarr - 8, Крейчи - 8, Маледон - 8, Уиггинс - 2, Waters III, Гидди, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
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