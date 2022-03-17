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Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» одолеть «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» одолеть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Победу в нём одержал «Бостон» со счётом 110:88.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джейсон Тейтум – 26 очков и 12 подборов. У «Голден Стэйт» выделился Джоржан Пул, на его счету 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
88 : 110
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 29, Томпсон - 18, Луни - 9, Тоскано-Андерсон - 7, Куминга - 5, Портер - 5, Карри - 3, Муди - 3, Уэзерспун - 3, Грин - 2, Кьоцца - 2, Ли - 2, Бьелица, Игуодала, Пэйтон II, Уайзмен, Уиггинс
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 26, Смарт - 20, Притчард - 10, Уильямс - 8, Хорфорд - 6, Уильямс - 5, Стаускас - 3, Тайс - 3, Хозер - 3, Ryan, Корнет, Несмит, Томас, Уайт, Фиттс

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Милуоки Бакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 135:126.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Сакраменто» выступил Домантас Сабонис, у него 22 очка. Трей Лайлз же заработал дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 135
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Сабонис - 22, Фокс - 21, Дивинченцо - 19, Митчелл - 19, Лайлз - 12, Барнс - 10, Мету - 9, Холидэй - 8, Холмс - 6, Джексон, Джонс, Дэвис, Кета, Лень, Лэмб, Харклесс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 32, Холидэй - 21, Портис - 12, Ибака - 8, Мэттьюз - 8, Аллен - 6, Хилл - 6, Картер - 3, Лопес - 3, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Коннотон, Мамукелашвили, Нвора

Также «Торонто Рэпторс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (103:100).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 23, Моррис - 22, Мэнн - 16, Хартенштайн - 12, Коффи - 10, Батюм - 8, Ковингтон - 7, Зубац - 2, Бостон, Джордж, Кеннард, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Ванвлит - 21, Барнс - 15, Ачиува - 11, Берч - 9, Трент-мл. - 7, Буше - 6, Янг - 3, Ануноби, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
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