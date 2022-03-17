Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» одолеть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Победу в нём одержал «Бостон» со счётом 110:88.



Значительный вклад в успех гостей внёс Джейсон Тейтум – 26 очков и 12 подборов. У «Голден Стэйт» выделился Джоржан Пул, на его счету 29 очков.

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Милуоки Бакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 135:126.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Сакраменто» выступил Домантас Сабонис, у него 22 очка. Трей Лайлз же заработал дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).

Также «Торонто Рэпторс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (103:100).