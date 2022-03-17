Леброн Джеймс: этот сезон испытывает моё терпение больше, чем любой другой

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу этого сезона НБА, который неудачно складывается для его команды.
Напомним, «озёрники» идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции и рискуют не попасть в плей-офф.
«Терпение – важный фактор для меня в каждом сезоне. Но в этом году всё по-другому. Я думаю, что этот сезон испытывает моё терпение немного больше, чем любой другой сезон за последние несколько лет — просто из-за того, как мы играем, а поражения идут сплошным потоком.
Это испытание твоего терпения и того, как ты можешь продолжать сохранять концентрацию на площадке, искать способы, как стать лучше для своих товарищей по команде и не поддаваться менталитету проигрывающих. В конце концов, я бы никогда, никогда не поставил себя в положение аутсайдера, даже когда я проигрываю матч», – приводит слова Джеймса ESPN.
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