Американская баскетболистка Грайнер не стала оспаривать обвинение в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в Москве по делу о контрабанде наркотиков, не стала оспаривать обвинение. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что в её багаже при прохождении проверки в Шереметьево обнаружили наркотические вещества.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпийских игр в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. В настоящее время она выступает за «УГМК».

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