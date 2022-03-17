Перкинс: Ирвинг — самый искусный игрок, когда-либо игравший в НБА

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«Пять дней назад я извинился перед Кайри и сказал, что больше никогда не буду говорить о нем ничего плохого, пока я в СМИ, и я рад, что сделал это. Потому что после его выступления с Орландо он выставил бы меня дураком. И да, я удваиваю слова Эвана Фурнье и говорю, что он самый искусный игрок, который когда-либо играл в эту игру. И это не неуважение к Майклу Джордану, к покойному великому Коби Брайанту, к Оладжьювону и многим другим. Но когда вы смотрите на то, что делает Кайри, дело не в том, что он делает, а в том, как он это делает.
При росте таком росте он обладает полным комплектом атакующих качеств. Он умеет завершать атаки из под кольца, он великолепен на задней линии, у него, возможно, лучшая в истории НБА техника. Нет ничего, что вы можете сделать в плане схемы, чтобы остановить этого молодого человека!», — сказал Перкинс во время эфира на ESPN.
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