Итудис поделился ожиданиями перед матчем с «Пармой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу предстоящей игры с «Пармой» в Единой лиге ВТБ.

«Мы пытались провести как можно больше матчей в эти дни, потому что у нас были надежды на продолжение сезона Евролиги после 21 марта, решения Евролиги. Мы старались держать форму на самом высоком уровне, но другие команды Лиги ВТБ не могут сравниться с нами по количеству проведённых встреч, поэтому после игры с «Пармой» у нас будет большая пауза. У нас был хороший камбэк в непростой встрече с «Зенитом», это был интересный матч для болельщиков. «Парма» — наш следующий соперник с обновлённым составом, у них хорошие российские игроки, которые показывают агрессивный баскетбол. Лицо команды сильно изменилось, потому что их «большие» Лиходей и Забелин умеют атаковать с дистанции, они специалисты по пик-н-поп, так что перед нами стоит изменённая задача», — приводит слова Итудиса официальный сайт команды.