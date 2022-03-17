Маркиф Моррис высказался об инциденте с Николой Йокичем

Форвард «Майами Хит» Маркиф Моррис высказался об инциденте с баскетболистом «Денвер Наггетс» Николой Йокичем, случившемся в ноябре.



«На паркете между игроками могут происходить разные вещи, но при этом всегда есть взаимное уважение. Я сфолил только потому, что я — жёсткий игрок. Я не сдаюсь без боя, но не фолю, чтобы нанести травму. Я не такой. Игроки относятся ко мне с уважением. Это все знают. Если бы я хотел сфолить и травмировать, я бы это сделал», — приводит слова Морриса The Miami Herald.



Напомним, баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках. С тех пор Моррис пока не возвращался на площадку.



Йокич за этот инцидент был дисквалифицирован на одну игру. Моррис заплатил штраф в размере $ 50 000, его одноклубник Джимми Батлер — $ 30 000.