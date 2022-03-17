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ЦСКА разгромил «Парму» в Единой лиге ВТБ с разницей «+27»

ЦСКА разгромил «Парму» в Единой лиге ВТБ с разницей «+27»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на домашней площадке принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:71.

Фундамент для итоговой победы ЦСКА был заложен ещё в первой четверти, по итогам которой москвичи добились двукратного преимущества в счёте — 26:13. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, а сразу после большого перерыва ЦСКА и вовсе сумел увеличить отрыв до 23 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Александр Хоменко, записавший на свой счёт 16 очков. В составе «Пармы» 20 очков на свой счёт записал Евгений Воронов.

ЦСКА одержал 14-ю победу в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и сравнялся с УНИКСом по количеству побед, занимая второе место в турнирной таблице. «Парма» с шестью победами и шестью поражениями занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
98 : 71
Парма
Пермь, Россия
ЦСКА: Хоменко - 16, Антонов - 13, Швед - 13, Лопатин - 10, Милутинов - 10, Ухов - 8, Гафуров - 7, Уэйр - 7, Ивлев - 6, Клайберн - 6, Умрихин - 2, Курбанов
Парма: Воронов - 20, Забелин - 12, Лиходей - 12, Жмако - 9, Разумов - 7, Шейко - 7, Платунов - 4, Клементьев, Куров, Перевалов, Тучков, Шестаков
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