ЦСКА разгромил «Парму» в Единой лиге ВТБ с разницей «+27»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на домашней площадке принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:71.
Фундамент для итоговой победы ЦСКА был заложен ещё в первой четверти, по итогам которой москвичи добились двукратного преимущества в счёте — 26:13. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, а сразу после большого перерыва ЦСКА и вовсе сумел увеличить отрыв до 23 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Александр Хоменко, записавший на свой счёт 16 очков. В составе «Пармы» 20 очков на свой счёт записал Евгений Воронов.
ЦСКА одержал 14-ю победу в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и сравнялся с УНИКСом по количеству побед, занимая второе место в турнирной таблице. «Парма» с шестью победами и шестью поражениями занимает пятую строчку в турнирной таблице.
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