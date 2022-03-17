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Итудис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Пармой»

Итудис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Пармой»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

«Поздравляю команду с пятой победой подряд. Мы сегодня были лучше. Смогли разделить игровое время и задействовать Клайберна, который провёл на площадке 15 минут. Примерно таким был наш план – дать Уиллу поиграть 13-15 минут. Теперь нас заботит то, что будет завтра. После плотного графика, в котором мы играли матч за матчем, готовились к возвращению в Евролигу, нас ждёт всего две игры за 22 дня, эта команда строилась не под такие задачи. Понятно, что нам нужно подождать официального решения Евролиги 21 марта, но всем понятно, каким оно будет. Такова реальность. Сейчас нам нужно будет думать над распределением отдыха и тренировок. И мы приспособимся», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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