Дабл-дабл Бейя помог «Детройту» обыграть «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Победу одержали гости со счётом 134:120.
Значительный вклад в успех гостей внёс Саддик Бей – 51 очко и 10 подборов. Марвин Багли же записал в свой актив 20 очков, а также 11 подборов. У «Орландо» выделился Франц Вагнер, на его счету 26 очков.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» сыграет с командой «Оклахома Сити Тандер» на домашнем паркете. Встреча состоится в ночь с 20 на 21 марта и начнётся в 01:00 мск. «Детройт» отправится в Кливленд, где встретится с командой «Кливленд Кавальерс». Матч пройдёт в ночь с 19 на 20 марта и начнётся в 03:00 мск.
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 134
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Вагнер - 26, Росс - 17, Вагнер - 16, Энтони - 12, Фульц - 11, Бамба - 10, Хэмптон - 8, Браздейкис - 7, Скофилд - 7, Лопес - 6, Айзек, Бол, Картер, Океке, Саггс, Харрис
Детройт Пистонс: Бей - 51, Багли III - 20, Стюарт - 16, Джозеф - 13, Ли - 12, Олиник - 9, Макгрудер - 6, Ливерс - 5, Пикетт - 2, Гарза, Грант, Джексон, Диалло, Каннингем, Смит, Хейз
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