Дабл-дабл Бейя помог «Детройту» обыграть «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Победу одержали гости со счётом 134:120.



Значительный вклад в успех гостей внёс Саддик Бей – 51 очко и 10 подборов. Марвин Багли же записал в свой актив 20 очков, а также 11 подборов. У «Орландо» выделился Франц Вагнер, на его счету 26 очков.



В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» сыграет с командой «Оклахома Сити Тандер» на домашнем паркете. Встреча состоится в ночь с 20 на 21 марта и начнётся в 01:00 мск. «Детройт» отправится в Кливленд, где встретится с командой «Кливленд Кавальерс». Матч пройдёт в ночь с 19 на 20 марта и начнётся в 03:00 мск.