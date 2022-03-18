Энтони Эдвардс: не важно, Леброн это или Дюрант, я не стану отступать

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признался, что всегда старается играть на равных с самыми «величайшими баскетболистами» и не пасовать перед ними.
«Каждый раз, когда я вижу кого-либо из величайших игроков перед собой, я пытаюсь атаковать. Каждый раз. Я не стану отступать. Эта установка у меня в голове. Не важно, всегда, когда я вижу Леброна, Кевина Дюранта и прочих парней из этой категории, я пытаюсь сражаться с ними», — приводит слова Эдвардса обозреватель Дэн Мур на своей странице в «Твиттере».
Ранее комплиментарно об Энтони Эдвардсе высказался его одноклубник, разыгрывающий Патрик Беверли.
В нынешнем сезона НБА Эдвардс сыграл в 61 матчах, в которых среднем набирал 21 очко, совершал 4,7 подбора и отдавал 3,7 передачи.
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