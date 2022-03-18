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Хиллари Клинтон призвала освободить баскетболистку, пойманную в России с наркотиками

Хиллари Клинтон призвала освободить баскетболистку, пойманную в России с наркотиками
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Известный американский политик, кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон выступила с призывом освободить её соотечественницу, баскетболистку Бриттни Грайнер. 5 марта стало известно, что Грайнер была задержана в Москве по делу о контрабанде наркотиков.

«Свободу Бриттни», — написала Клинтон в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что сама Грайнер не стала оспаривать выдвинутое против неё обвинение.

Бриттни — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.

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