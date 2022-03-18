Появились подробности о степени повреждения Стефена Карри
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри избежал серьёзной травмы. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Шэмс Чарания. Карри получил повреждение голеностопа во время матча регулярного чемпионата НБА с «Босток Селтикс».
По сведениям Чарании, у Карри диагностировано растяжение связок левой стопы. Опасения по поводу перелома или другой серьёзной трамы не подтвердились. Сроки восстановления баскетболиста пока не называются.
Напомним, «Голден Стэйт» уступил «Бостону» со счётом 88:110. Значительный вклад в успех гостей внёс Джейсон Тейтум – 26 очков и 12 подборов. В составе «Уорриорз» выделился Джордан Пул, на его счету 29 очков.
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