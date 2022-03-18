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«Как ты меня назвал?» Расселл Уэстбрук направился к фанату, исказившему его фамилию. Видео

«Как ты меня назвал?» Расселл Уэстбрук направился к фанату, исказившему его фамилию. Видео
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не оставил без внимания слова болельщика, который обращался к нему, искажая его фамилию. Инцидент случился перед матчем регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз».

«Уэстбрик, я твой самый большой поклонник», – выкрикивал один из болельщиков.

«Как ты меня назвал?» – спросил Расселл, когда подошёл к фанату.

После этого болельщик произнёс фамилию баскетболиста правильно.

Видеозапись можно посмотреть на странице ALL URBAN CENTRAL в YouTube.

Напомним, «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» со счётом 124:104.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 30 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 19 очков. Уэстбрук набрал 15 очков.

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