Суд продлил арест американской баскетболистки Бриттни Грайнер

Химкинский суд Московской области продлил арест известной американской баскетболистки, центровой УГМК Бриттни Грайнер до 19 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.
Бриттни — двукратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли, рекорд которой продержался четверть века.
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