Матеуш Понитка покинул «Зенит»

Польский легионер «Зенита» Матеуш Понитка покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта.



Матеуш присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 он стал капитаном команды.

За три сезона Матеуш принял участие в 71 матче Евролиги, в которых в среднем набирал 7,5 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал 5 подборов, а также в 42 встречах Единой Лиги ВТБ (7,7 очка, 3 передачи, 3,8 подбора).

Ранее стало известно, что сразу шесть легионеров вернулись в состав санкт-петербургского клуба. После поездки домой в расположение команды вернулись Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер, Алекс Пойтресс, Джордан Мики и Понитка.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».