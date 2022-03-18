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Аллен Айверсон назвал топ-5 лучших игроков НБА всех времён

Аллен Айверсон назвал топ-5 лучших игроков НБА всех времён
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Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон составил список игроков, которых считает самыми лучшими за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

«Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Стефен Карри и Шакил О'Нил», — сказал Айверсон в Geto Boys Reloaded Podcast.

Отметим, что Айверсон включил в свой список двух действующих баскетболистов: лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса, а также звёздного разыгрывающего клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Карри.

Ранее пятёрку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации назвал известный баскетболист, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс.

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