Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Кемба Уокер следующим летом может вернуться в «Шарлотт Хорнетс», сообщает The New York Post. По информации источника, Уокер иногда тренируется в этом городе, кроме того, там по-прежнему проживает его мать.



Кемба выступал в составе «Хорнетс» восемь лет на старте карьеры, став участником Матча звёзд НБА.



Напомним, ранее стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участие в матчах «Никс» в нынешнем сезоне.



В нынешнем сезоне Уокер отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.



Кемба перешёл в «Нью-Йорк» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.