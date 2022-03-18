Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Кемба Уокер следующим летом может вернуться в «Шарлотт Хорнетс», сообщает The New York Post. По информации источника, Уокер иногда тренируется в этом городе, кроме того, там по-прежнему проживает его мать.
Кемба выступал в составе «Хорнетс» восемь лет на старте карьеры, став участником Матча звёзд НБА.
Напомним, ранее стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участие в матчах «Никс» в нынешнем сезоне.
В нынешнем сезоне Уокер отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.
Кемба перешёл в «Нью-Йорк» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.
- 18 марта 2022
-
20:56
-
19:52
-
18:27
-
17:59
-
16:20
-
15:20
-
15:00
-
13:57
-
13:04
-
12:19
-
11:42
-
10:28
-
10:19
-
09:44
-
04:38
-
00:46
-
00:27
- 17 марта 2022
-
22:42
-
22:04
-
21:07
-
19:52
-
18:41
-
17:44
-
16:22
-
15:22
-
14:00
-
12:33
-
12:00
-
10:54
-
09:32
-
08:59
-
07:22
-
07:00
-
04:37
-
00:42