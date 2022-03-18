Владимир Гомельский сообщил, остался ли Уилл Клайберн в расположении ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский сообщил, что разыгрывающий ЦСКА Уилл Клайберн находится в Москве и продолжает курс восстановления после травмы.
«Клайберн в Москве, продолжает курс лечения. На игре с «Зенитом» он был в «Мегаспорте», перед игрой выполнял упражнения на площадке.
Основной предпосылкой для возвращения легионеров является нормализация политической ситуации, снятие или смягчение санкций», — написал на своём сайте Владимир Гомельский.
Ранее сообщалось, что Клайберн может покинуть расположение ЦСКА в ближайшее время из-за ситуации на Украине.
Действующий контракт Клайберна истекает по окончании сезона-2021/2022.
В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.
Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх».
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