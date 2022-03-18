Лука Дончич сравнил европейский и американский баскетбол
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сравнил баскетбол в НБА и Евролиге, отметив, что в американской лиге проще набирать очки.
«В Евролиге более командная игра, более тактическая, там меньше времени. В НБА играть сложнее, потому что там есть множество игроков, против которых практически невозможно защищаться. Я бы сказал, что набирать очки в НБА легче, потому что там другие правила, больше пространства и больше времени.
Набрать 30 очков в матче Евролиги сложнее, чем в матче НБА. Дело в правилах. В Европе игрок может находиться в «краске» три секунды. Только из-за этого правила в НБА можно спокойно набирать на десяток очков больше за игру», — рассказал Дончич в подкасте Джей Джей Редика.
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