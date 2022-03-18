Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис станет главным тренером сборной Греции, сообщает официальный сайт московской команды.



Димитрис дебютирует в качестве коуча национальной команды на Евробаскете-2022, который пройдёт с 1 по 18 сентября. Греция выступит в группе С турнира вместе с Великобританией, Италией, Украиной, Хорватией и Эстонией. Матчи первой стадии пройдут в итальянском Милане.



При этом Итудис сохранит пост главного тренера ЦСКА.



«Хотел бы поблагодарить баскетбольный ЦСКА и лично президента г-на Ватутина за сотрудничество на протяжении всего этого периода, которое привело к положительному ответу на запрос Греческой федерации баскетбола», — прокомментировал назначение Итудиса президент Греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос.