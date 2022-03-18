В ЦСКА прокомментировали назначение Итудиса главным тренером сборной Греции

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал назначение главного тренера команды Димитриса Итудиса на аналогичный пост в сборной Греции.
«Прежде всего искренне рад за Димитриса. Руководить сборной своей страны – большая честь и огромная ответственность. Своей работой на протяжении многих лет, в том числе в течение восьми сезонов в ЦСКА тренер Итудис заслужил это приглашение, и теперь ему предстоит возглавить команду с большим количеством классных игроков и со славной историей. Да, это будет означать, что Димитрис пропустит часть подготовительного периода нашего клуба к следующему сезону. Но на наше решение повлияло несколько факторов. Во-первых, в этот непростой период для всего мира, когда тяжело предсказывать события, клубные перспективы и хоть как-то контролировать происходящее даже на уровне баскетбольного сообщества, хочется внести свою скромную лепту в стабильность.
Во-вторых, я знаю, насколько важной является эта работа для Димитриса, и таким образом нам хочется выразить ему огромную благодарность как за все победы с ЦСКА в предыдущие годы, так и за желание остаться и усердно работать с командой сейчас, в сложное время для клуба. В-третьих, мы почувствовали большой интерес, уважение и тактичное отношение к вопросу со стороны Греческой федерации баскетбола и, в частности, её президента Вангелиса Лиолиоса, который лично приезжал в Москву на переговоры по этому вопросу. Искренне желаем Димитрису и сборной Греции больших успехов на чемпионате Европы», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.
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