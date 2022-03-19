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Евролига. «Баскония» обыграла «Альбу», «Барселона» оказалась сильнее «Црвены Звезды»

Евролига. «Баскония» обыграла «Альбу», «Барселона» оказалась сильнее «Црвены Звезды»
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Испанская «Баскония» на домашнем паркете переиграла немецкую «Альбу» в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Витории и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Гедрайтис, набравший 22 очка. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Джалин Смит.

В другом матче игрового дня «Барселона» на домашней площадке переиграла сербскую «Црвену Звезду». Встреча завершилась со счётом 82:70 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. В составе гостей паркета 15 очков набрал Огнен Добрич.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
18 марта 2022, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
85 : 68
Альба
Берлин, Германия
Баскония: Гедрайтис - 22, Болдуин - 16, Фонтеккио - 12, Маринкович - 10, Костелло - 9, Седекерскис - 7, Эноч - 6, Питерс - 3, Баррера, Грейнджер, Куруцс, Райэсте
Альба: Смит - 16, Да Силва - 13, Блатт - 10, Ламмерс - 8, Маттиссек - 8, Зусман - 4, Шнайдер - 3, Делов - 2, Кумадже - 2, Сикма - 2
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
18 марта 2022, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
82 : 70
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Миротич - 19, Экзам - 13, Дэвис - 12, Йокубайтис - 10, Шмитс - 8, Калатес - 6, Хэйс - 4, Курич - 3, Лапровиттола - 3, Абринес - 2, Ннаджи - 2, Мартинес
Црвена Звезда: Добрич - 17, Иванович - 13, Митрович - 9, Маркович - 7, Калинич - 5, Кузмич - 5, Лазаревич - 4, Уайт - 4, Уолтерс - 4, Давидовац - 2, Лазич, Симонович
Комментарии
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