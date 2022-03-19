Евролига. «Баскония» обыграла «Альбу», «Барселона» оказалась сильнее «Црвены Звезды»

Испанская «Баскония» на домашнем паркете переиграла немецкую «Альбу» в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Витории и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Гедрайтис, набравший 22 очка. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Джалин Смит.
В другом матче игрового дня «Барселона» на домашней площадке переиграла сербскую «Црвену Звезду». Встреча завершилась со счётом 82:70 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. В составе гостей паркета 15 очков набрал Огнен Добрич.
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