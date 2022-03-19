Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Филадельфии» уверенно обыграть «Даллас»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:101, вследствие чего гости прервали трёхматчевую выигрышную серию.
Самый значимый вклад в победу «Филадельфии» внёс центровой Джоэл Эмбиид – 32 очков, 8 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл оформил и его звёздный одноклубник – защитник Джеймс Харден, на счету которого 24 очка, 7 подборов и 12 передач.
В составе «Далласа» лучшую результативность показал защитник Джейлен Брансон – 24 очка, 3 подбора и 4 передачи. У его одноклубника и коллеги по амплуа словенца Луки Дончича дабл-дабл из 17 очков, 7 подборов и 10 передач.
Напомним, «Даллас Маверикс» (43-26) занимает пятое место в Западной конференции НБА, а «Филадельфия Сиксерс» (42-26) – третье на Востоке.
- 19 марта 2022
-
04:23
-
00:51
- 18 марта 2022
-
23:44
-
23:01
-
21:51
-
20:56
-
19:52
-
18:27
-
17:59
-
16:20
-
15:20
-
15:00
-
13:57
-
13:04
-
12:19
-
11:42
-
10:28
-
10:19
-
09:44
-
04:38
-
00:46
-
00:27
- 17 марта 2022
-
22:42
-
22:04
-
21:07
-
19:52
-
18:41
-
17:44
-
16:22
-
15:22
-
14:00
-
12:33
-
12:00
-
10:54
-
09:32