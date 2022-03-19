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Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Филадельфии» уверенно обыграть «Даллас»

Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Филадельфии» уверенно обыграть «Даллас»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:101, вследствие чего гости прервали трёхматчевую выигрышную серию.

Самый значимый вклад в победу «Филадельфии» внёс центровой Джоэл Эмбиид – 32 очков, 8 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл оформил и его звёздный одноклубник – защитник Джеймс Харден, на счету которого 24 очка, 7 подборов и 12 передач.

В составе «Далласа» лучшую результативность показал защитник Джейлен Брансон – 24 очка, 3 подбора и 4 передачи. У его одноклубника и коллеги по амплуа словенца Луки Дончича дабл-дабл из 17 очков, 7 подборов и 10 передач.

Напомним, «Даллас Маверикс» (43-26) занимает пятое место в Западной конференции НБА, а «Филадельфия Сиксерс» (42-26) – третье на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 101
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Харден - 24, Харрис - 14, Ньянг - 12, Тибулл - 10, Джордан - 8, Макси - 8, Грин - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коркмаз, Миллсэп, Милтон, Рид, Спрингер
Даллас Маверикс: Брансон - 24, Дончич - 17, Пауэлл - 14, Динвидди - 12, Финни-Смит - 11, Грин - 7, Клебер - 6, Дав. Бертанс - 3, Нтиликина - 3, Браун - 2, Крисс - 2, Wright, Баллок, Бёрк, Марьянович, Пинсон, Хардуэй-младший
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