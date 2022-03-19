Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Филадельфии» уверенно обыграть «Даллас»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:101, вследствие чего гости прервали трёхматчевую выигрышную серию.

Самый значимый вклад в победу «Филадельфии» внёс центровой Джоэл Эмбиид – 32 очков, 8 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл оформил и его звёздный одноклубник – защитник Джеймс Харден, на счету которого 24 очка, 7 подборов и 12 передач.

В составе «Далласа» лучшую результативность показал защитник Джейлен Брансон – 24 очка, 3 подбора и 4 передачи. У его одноклубника и коллеги по амплуа словенца Луки Дончича дабл-дабл из 17 очков, 7 подборов и 10 передач.

Напомним, «Даллас Маверикс» (43-26) занимает пятое место в Западной конференции НБА, а «Филадельфия Сиксерс» (42-26) – третье на Востоке.