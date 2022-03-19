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«Юта» дома крупно обыграла «Клипперс» благодаря дабл-даблу Гобера

«Юта» дома крупно обыграла «Клипперс» благодаря дабл-даблу Гобера
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 121:92.

Самый значимый вклад в победу «Юты» внёс защитник Джаред Батлер, на счету которого 21 очко, 3 подбора и 7 передач. Следом за ним в списке самых результативных игроков встречи его одноклубник – Джордан Кларксон (20 очков, 8 подборов и 5 передач), а замыкает тройку ещё один представитель «Джаз» центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 19 очков, 16 подборов и 2 передач.

Напомним, «Юта Джаз» (44-26) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (36-37) – восьмое.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 92
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Батлер - 21, Кларксон - 20, Гобер - 19, Пэскелл - 17, Александер-Уолкер - 13, Гэй - 9, Конли - 8, Эрнангомес - 6, О'Нил - 5, Sneed - 3, Азубуике, Богданович, Митчелл, Уайтсайд, Форрест, Хаус
Лос-Анджелес Клипперс: Ковингтон - 18, Мэнн - 14, Кеннард - 13, Оджелей - 13, Зубац - 9, Джексон - 7, Моррис - 5, Худ - 5, Хартенштайн - 4, Батюм - 2, Коффи - 2, Бостон, Джордж, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб
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