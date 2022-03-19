«Юта» дома крупно обыграла «Клипперс» благодаря дабл-даблу Гобера

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 121:92.

Самый значимый вклад в победу «Юты» внёс защитник Джаред Батлер, на счету которого 21 очко, 3 подбора и 7 передач. Следом за ним в списке самых результативных игроков встречи его одноклубник – Джордан Кларксон (20 очков, 8 подборов и 5 передач), а замыкает тройку ещё один представитель «Джаз» центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 19 очков, 16 подборов и 2 передач.

Напомним, «Юта Джаз» (44-26) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (36-37) – восьмое.