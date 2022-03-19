Блинкен заявил, что Россия отказала США в консульском доступе к американке Грайнер

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация отказала представителям США в консульском доступе к задержанной по обвинению в контрабанде наркотиков американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Мы хотим своими глазами увидеть, как у неё дела. И мы можем это сделать в соответствии с международным правом. Русские обязаны предоставить нам такой доступ. Но они этого не делают. Нам было отказано.

Госдепартамент очень усердно работает над тем, чтобы получить к ней доступ и услышать непосредственно от неё, как она себя чувствует. Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить соблюдение её прав в российской системе», — приводит слова Блинкена AZ Central.

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