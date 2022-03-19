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Димитрис Итудис отреагировал на своё назначение на пост главного тренера сборной Греции

Димитрис Итудис отреагировал на своё назначение на пост главного тренера сборной Греции
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал своё назначение на пост наставника национальной команды Греции.

«Хочу поблагодарить Андрея Ватутина и весь клуб ЦСКА за то, что дали мне зелёный свет и позволили тренировать сборную моей страны. Это действительно большая, огромная честь. Хотел бы также поблагодарить господина Лиолиоса и других людей в федерации за их интерес и усилия, направленные на то, чтобы привести меня на эту должность.

Как я уже говорил, то, чего вы очень хотите в глубине души, превращается в реальность, вы создаёте мир, в котором живёте. Знаю об ожиданиях. Греки — гордая нация, они любят баскетбол, баскетбол приносит им радость. Также знаю наши обязательства. Желаю нашим игрокам оставаться здоровыми и с нетерпением жду совместной работы», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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