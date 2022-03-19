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Лука Дончич рассказал, какой совет ему однажды дал Коби Брайант

Лука Дончич рассказал, какой совет ему однажды дал Коби Брайант
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о совете, который он однажды получил от звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Это было в Портленде сразу после того, как меня задрафтовали. Мы были в кампусе Nike, он был там, и единственный совет, который он дал мне, звучал следующим образом: «Осторожно, они собираются преследовать тебя, потому что ты из Европы. Они будут преследовать тебя». И я скажу, что это действительно было правдой», — приводит слова Дончича Clutch Points со ссылкой на его выступление в JJ Redick’s The Old Man & the Three podcast.

В нынешнем сезоне НБА Дончич принял участие в 54 матчах, в которых в среднем набирал 28 очков, совершал 9,3 подбора и отдавал 8,6 передачи.

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