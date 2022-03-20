Член ОНК Московской области рассказала о состоянии Бриттни Грайнер

Член ОНК Московской области Екатерина Калугина рассказала о состоянии известной американской баскетболистки, центровой УГМК Бриттни Грайнер.
«Физическое состояние у неё нормальное, держится нормально, я бы даже сказала, что она спокойная и не переживает», — приводит слова Екатерины Калугиной New York Post.
Напомним, Грайнер была задержана в Москве. Спортсменка обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.
Бриттни — двукратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли, рекорд которой продержался четверть века.
- 20 марта 2022
-
00:48
- 19 марта 2022
-
23:45
-
23:03
-
21:51
-
19:40
-
19:07
-
17:41
-
15:37
-
14:30
-
13:10
-
12:38
-
11:53
-
10:59
-
10:19
-
09:46
-
07:24
-
06:29
-
05:22
-
04:23
-
00:51
- 18 марта 2022
-
23:44
-
23:01
-
21:51
-
20:56
-
19:52
-
18:27
-
17:59
-
16:20
-
15:20
-
15:00
-
13:57
-
13:04
-
12:19
-
11:42
-
10:28