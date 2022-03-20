Член ОНК Московской области рассказала о состоянии Бриттни Грайнер

Член ОНК Московской области Екатерина Калугина рассказала о состоянии известной американской баскетболистки, центровой УГМК Бриттни Грайнер.



«Физическое состояние у неё нормальное, держится нормально, я бы даже сказала, что она спокойная и не переживает», — приводит слова Екатерины Калугиной New York Post.



Напомним, Грайнер была задержана в Москве. Спортсменка обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.



Бриттни — двукратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли, рекорд которой продержался четверть века.