Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА

Леброн Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА
Комментарии

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА по набранным очкам.

В матче с «Вашингтон Уизардс» (119:127) Леброн заработал 38 очков, что позволило ему обогнать Карла Мэлоуна (36 928 очков) и занять второе место в рейтинге. Лучше Леброна только Карим Абдул-Джаббар, у которого 38 387 очков за игровую карьеру.

Также недавно Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось сделать 10 000 подборов и 10 000 передач.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Сам матч «Лейкерс» проиграли со счётом 111:140. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в этой встрече, записав в свой актив 31 очко.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Леброн Джеймс первым в истории НБА сделал 10 тысяч подборов и передач
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022