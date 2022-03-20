Леброн Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА по набранным очкам.



В матче с «Вашингтон Уизардс» (119:127) Леброн заработал 38 очков, что позволило ему обогнать Карла Мэлоуна (36 928 очков) и занять второе место в рейтинге. Лучше Леброна только Карим Абдул-Джаббар, у которого 38 387 очков за игровую карьеру.



Также недавно Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось сделать 10 000 подборов и 10 000 передач.



Это произошло в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Сам матч «Лейкерс» проиграли со счётом 111:140. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в этой встрече, записав в свой актив 31 очко.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».