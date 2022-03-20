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Майк Джеймс оценил назначение помощника Итудиса в ЦСКА на пост наставника «Галатасарая»

Майк Джеймс оценил назначение помощника Итудиса в ЦСКА на пост наставника «Галатасарая»
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Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс отреагировал на назначение греческого специалиста Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера «Галатасарая». Ранее Пистолис трудился в качестве ассистента наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Одно из лучших назначений, которые я видел за последнее время. Он будет отличным главным тренером. Моё личное мнение», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».

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