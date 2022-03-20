Владимир Гомельский назвал событие, ставшее «началом новой эры в мировом баскетболе»
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал об отношении к российскому фильму «Движение вверх».
«Положительное отношение. «Движение вверх» — художественный фильм. В сценарии не всё соответствует действительности. Но факт остаётся фактом — победа на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене — это начало новой эры в мировом баскетболе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В финале Олимпийский игр 1972 года сборная СССР по баскетболу встречалась с национальной командой США. В самой концовке матча, на последних секундах, советские баскетболисты вырвали победу — 51:50. Эти события и легли в основу фильма «Джвижение вверх».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 20 марта 2022
-
12:32
-
11:38
-
10:57
-
09:28
-
06:27
-
05:35
-
00:48
- 19 марта 2022
-
23:45
-
23:03
-
21:51
-
19:40
-
19:07
-
17:41
-
15:37
-
14:30
-
13:10
-
12:38
-
11:53
-
10:59
-
10:19
-
09:46
-
07:24
-
06:29
-
05:22
-
04:23
-
00:51
- 18 марта 2022
-
23:44
-
23:01
-
21:51
-
20:56
-
19:52
-
18:27
-
17:59
-
16:20
-
15:20
Партнерский контент