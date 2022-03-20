Владимир Гомельский назвал событие, ставшее «началом новой эры в мировом баскетболе»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал об отношении к российскому фильму «Движение вверх».

«Положительное отношение. «Движение вверх» — художественный фильм. В сценарии не всё соответствует действительности. Но факт остаётся фактом — победа на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене — это начало новой эры в мировом баскетболе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В финале Олимпийский игр 1972 года сборная СССР по баскетболу встречалась с национальной командой США. В самой концовке матча, на последних секундах, советские баскетболисты вырвали победу — 51:50. Эти события и легли в основу фильма «Джвижение вверх».



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