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Владимир Гомельский назвал событие, ставшее «началом новой эры в мировом баскетболе»

Владимир Гомельский назвал событие, ставшее «началом новой эры в мировом баскетболе»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал об отношении к российскому фильму «Движение вверх».

«Положительное отношение. «Движение вверх» — художественный фильм. В сценарии не всё соответствует действительности. Но факт остаётся фактом — победа на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене — это начало новой эры в мировом баскетболе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В финале Олимпийский игр 1972 года сборная СССР по баскетболу встречалась с национальной командой США. В самой концовке матча, на последних секундах, советские баскетболисты вырвали победу — 51:50. Эти события и легли в основу фильма «Джвижение вверх».

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