«Енисей» одержал победу в матче с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба был «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 87:79 (20:29, 28:14, 23:15, 16:21) в пользу подопечных Дражена Анзуловича.

Гости увереннее начали встречу, обеспечив себе преимущество в девять очков. Этот отрыв, однако, был ликвидирован баскетболистами «Енисея» уже по итогам второй десятиминутки. В третьей четверти хозяева лишь увеличили разницу в счёте и довели матч до победы.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» на выезде сыграет с «Пармой». Матч пройдёт 27 марта. Начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» 28 марта встретится с ЦСКА. Игра состоится в Москве и начнётся в 19:00 мск.

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