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«Енисей» одержал победу в матче с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» одержал победу в матче с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ
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«Енисей» добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба был «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 87:79 (20:29, 28:14, 23:15, 16:21) в пользу подопечных Дражена Анзуловича.

Гости увереннее начали встречу, обеспечив себе преимущество в девять очков. Этот отрыв, однако, был ликвидирован баскетболистами «Енисея» уже по итогам второй десятиминутки. В третьей четверти хозяева лишь увеличили разницу в счёте и довели матч до победы.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» на выезде сыграет с «Пармой». Матч пройдёт 27 марта. Начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» 28 марта встретится с ЦСКА. Игра состоится в Москве и начнётся в 19:00 мск.

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
87 : 79
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Енисей: Балашов, Викторов, Винник, Герасимов, Гудумак, Ершов, Митусов, Мотовилов, Сонько, Томпсон, Трушкин, Якушин
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Стребков, Торопов, Хвостов, Чадов
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