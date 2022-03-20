Победитель Евролиги в составе ЦСКА перешёл в УНИКС
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31-летний центровой Иван Лазарев подписал контракт с УНИКСом. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.
В составе ЦСКА Лазарев становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ. В марте этого года Иван перешёл в клуб МБА, выступающий в Суперлиге.
В трёх матчах Суперлиги нынешнего сезона Лазарев в среднем набирал 15,7 очка и совершал 5,7 подбора за 21 минуту игрового времени. Ранее Лазарев защищал цвета «Динамо» (Москва), «Триумфа» (Люберцы), «Зенита» (Санкт-Петербург), «Руны» (Москва), БК «Рязань» и «Пармы» (Пермский край). В 2019 году новичок УНИКСа помог клубу из Перми завоевать Кубок России.
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