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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск», набрав больше 100 очков

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск», набрав больше 100 очков
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась убедительной победой гостей со счётом 104:79.

Краснодарская команда не проиграла ни в одной из четвертей — команда выигрывала с разницей в 8, 9 и 10 очков. Ещё одна десятиминутка завершилась вничью.

Эта победа позволила «Локомотиву» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Теперь у команды 7 побед при 6 поражениях. «Цмоки-Минск» расположился на 10-й строчке — 3 победы, 11 поражений. Лидером первенства является казанский УНИКС, который в 16 матчах одержали 14 побед.

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
79 : 104
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Цмоки-Минск: Стабровский - 17, Белянков - 14, Поролев - 13, Стубеда - 11, Борисевич - 10, Близнюк - 6, Коско - 6, Навойчик - 2, Дуду, Коратцов, Щербаков
Локомотив-Кубань: Мартюк - 19, Уиттингтон - 18, Ведищев - 15, Макколум - 13, Щербенев - 12, Емченко - 10, Ильницкий - 9, Калинов - 4, Паунич - 2, Шеянов - 2, Долинин, Сычков
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