«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск», набрав больше 100 очков

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась убедительной победой гостей со счётом 104:79.

Краснодарская команда не проиграла ни в одной из четвертей — команда выигрывала с разницей в 8, 9 и 10 очков. Ещё одна десятиминутка завершилась вничью.

Эта победа позволила «Локомотиву» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Теперь у команды 7 побед при 6 поражениях. «Цмоки-Минск» расположился на 10-й строчке — 3 победы, 11 поражений. Лидером первенства является казанский УНИКС, который в 16 матчах одержали 14 побед.

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