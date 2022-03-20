В «Локомотиве-Кубань» отреагировали на победу с разгромным счётом в матче с «Цмоки-Минск»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович дал комментарий по поводу победы краснодарской команды в выездном матче Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (104:79).

«У нас были определённые цели на эту игру. Контроль подбора команды противника — и мы справились. Контроль собственных потерь — и это получилось. Но мы не смогли проконтролировать игру 1 на 1 — особенно в первой половине. Также нам стоило лучше контролировать наше принятие решений в атаке — они были эгоистичны. Я рад, что все смогли принять участие в игре. Мы продолжим работать», — приводит слова Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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