В «Локомотиве-Кубань» отреагировали на победу с разгромным счётом в матче с «Цмоки-Минск»
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович дал комментарий по поводу победы краснодарской команды в выездном матче Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (104:79).
«У нас были определённые цели на эту игру. Контроль подбора команды противника — и мы справились. Контроль собственных потерь — и это получилось. Но мы не смогли проконтролировать игру 1 на 1 — особенно в первой половине. Также нам стоило лучше контролировать наше принятие решений в атаке — они были эгоистичны. Я рад, что все смогли принять участие в игре. Мы продолжим работать», — приводит слова Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 20 марта 2022
-
19:37
-
18:54
-
17:54
-
17:00
-
16:11
-
14:52
-
13:43
-
12:32
-
11:38
-
10:57
-
09:28
-
06:27
-
05:35
-
00:48
- 19 марта 2022
-
23:45
-
23:03
-
21:51
-
19:40
-
19:07
-
17:41
-
15:37
-
14:30
-
13:10
-
12:38
-
11:53
-
10:59
-
10:19
-
09:46
-
07:24
-
06:29
-
05:22
-
04:23
-
00:51
- 18 марта 2022
-
23:44
-
23:01
Партнерский контент