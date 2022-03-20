Перасович высказался по поводу предстоящего матча с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением по поводу предстоящей игры с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, которая состоится завтра, 21 марта, в 19:00 мск.
«Нас ждёт тяжёлый матч с сильным соперником. На данный момент «Зенит» — главный претендент на победу в Единой лиге ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга вернул практически всех легионеров и усилился опытными российскими баскетболистами. Наша цель прежняя — выиграть оставшиеся матчи и закончить регулярный чемпионат на первом месте. Осознаём все сложности, но продолжаем сражаться», — приводит слова Перасовича официальный сайт команды.
Напомним, УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Зенит» идёт третьим.
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