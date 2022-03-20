«Самара» стала победителем Кубка России

Баскетбольный клуб «Самара» выиграл Кубок России в сезоне-2021/2022. После первого матча финальной серии команда уступала «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 71:74, однако в решающей встрече команда из Самары одержала победу со счётом 80:75 и стала чемпионом.

«Самара» (Самара) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) – 80:75 (21:29, 20:11, 23:24, 16:11).



«Самара»: Шелекето (23+8 подборов), Дыбовский (10), Исаков (10), Пичкуров (9), Чеваренков (8), Барашков (6), Фидий (6), Смыгин (5), Нестеров (3), Десятников (0). «Темп-СУМЗ-УГМК»: Походяев (16), Левшин (15), Новиков (8), Макеев (8), Карпенков (7), Федюшин (6), Тукмаков (6), Аксёнов (3), Буланов (3), Макиев (2), Кирдячкин (1).



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