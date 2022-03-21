«Мемфис» уверенно обыграл «Хьюстон», «Индиана» с разгромным счётом обыграла «Портленд»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Мемфис Гриззлиз». Счёт встречи — 122:98 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Десмонд Бейн, который записал на свой счёт 24 очка.

«Мемфис» после этой победы занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» идёт на последнем месте.

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» на своей площадке с разгромным счётом обыграла «Портленд Трэйл Блейзерс» — 129:98. В этой игре отличился Джош Харт — 26 очков.

«Портленд» теперь занимает 12-е место в Западной конференции. «Индиана» идёт 13-й на Востоке.

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