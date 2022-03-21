«Мемфис» уверенно обыграл «Хьюстон», «Индиана» с разгромным счётом обыграла «Портленд»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Мемфис Гриззлиз». Счёт встречи — 122:98 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Десмонд Бейн, который записал на свой счёт 24 очка.
«Мемфис» после этой победы занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» идёт на последнем месте.
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
98 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Шрёдер - 17, Мартин - 15, Портер - 14, Вуд - 12, Шенгюн - 12, Грин - 8, Фернанду - 6, Кристофер - 4, Никс - 4, Тэйт - 4, Мэтьюз - 2, Queen, Гаруба, Гордон, Нваба, Уолл
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Брукс - 20, Мелтон - 16, Джексон - 15, Уильямс - 14, Джонс - 13, Андерсон - 7, Кларк - 6, Адамс - 5, Кончар - 2, Альдама, Калвер, Морант, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» на своей площадке с разгромным счётом обыграла «Портленд Трэйл Блейзерс» — 129:98. В этой игре отличился Джош Харт — 26 очков.
«Портленд» теперь занимает 12-е место в Западной конференции. «Индиана» идёт 13-й на Востоке.
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НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 24, Андерсон - 18, Taylor - 17, Смит - 17, Вашингтон - 13, Битадзе - 12, Халибёртон - 10, Хилд - 9, Sykes - 7, Stephenson - 2, Брогдон, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Портленд Трэйл Блэйзерс: Харт - 26, Уотфорд - 17, Ойбанкс - 12, Данн - 11, Маклемор - 11, Williams - 10, Джонсон - 5, Браун - 4, Эллеби - 2, Блевинс, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Хьюз
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