«Бостон» обыграл «Денвер» второй раз в сезоне. «Юта» одержала победу над «Нью-Йорк Никс»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бостон Селтикс». Победу одержали гости со счётом 124:104. Самыми результативными игроками оказались представители «Бостона» — Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, они набрали по 30 очков.
«Бостон» по-прежнему занимает четвёртое место в Восточной конференции, для них эта победа стала третья кряду. «Денвер» располагается на седьмой строчке в Западной конференции. Примечательно, что эта победа стала для «Бостона» второй подряд над «Денвером» в текущем сезоне НБА. Ранее 12 февраля они одержали победу со счётом 108:102.
В параллельном матче, который состоялся в «Мэдисон Сквер Гарден», хозяева «Нью-Йорк Никс» принимали «Юту Джаз». Встреча завершилась со счётом 108:93 в пользу гостей. Самым результативным стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 36 очков по итогам встречи.
«Юта» занимает четвёртое место в Западной конференции. «Никс» идут на 12 строчке в Восточной конференции.
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