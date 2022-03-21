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«Бостон» обыграл «Денвер» второй раз в сезоне. «Юта» одержала победу над «Нью-Йорк Никс»

«Бостон» обыграл «Денвер» второй раз в сезоне. «Юта» одержала победу над «Нью-Йорк Никс»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бостон Селтикс». Победу одержали гости со счётом 124:104. Самыми результативными игроками оказались представители «Бостона» — Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, они набрали по 30 очков.

«Бостон» по-прежнему занимает четвёртое место в Восточной конференции, для них эта победа стала третья кряду. «Денвер» располагается на седьмой строчке в Западной конференции. Примечательно, что эта победа стала для «Бостона» второй подряд над «Денвером» в текущем сезоне НБА. Ранее 12 февраля они одержали победу со счётом 108:102.

В параллельном матче, который состоялся в «Мэдисон Сквер Гарден», хозяева «Нью-Йорк Никс» принимали «Юту Джаз». Встреча завершилась со счётом 108:93 в пользу гостей. Самым результативным стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 36 очков по итогам встречи.

«Юта» занимает четвёртое место в Западной конференции. «Никс» идут на 12 строчке в Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
104 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Гордон - 13, Казинс - 12, Хиланд - 11, Бартон - 8, Риверс - 8, Моррис - 7, Грин - 6, Грин - 6, Ховард - 6, Рид - 4, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Форбс, Чанчар
Бостон Селтикс: Браун - 30, Тейтум - 30, Притчард - 17, Уильямс - 13, Уильямс - 8, Смарт - 7, Тайс - 7, Уайт - 6, Хорфорд - 6, Ryan, Корнет, Несмит, Стаускас, Томас, Фиттс, Хозер
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 108
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Йорк Никс: Барретт - 24, Фурнье - 17, Куикли - 16, Рэндл - 13, Бёркс - 10, Топпин - 9, Робинсон - 4, Hunt, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Симс, Уокер
Юта Джаз: Митчелл - 36, Кларксон - 23, Гобер - 14, О'Нил - 14, Гэй - 13, Эрнангомес - 7, Уайтсайд - 1, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Богданович, Конли, Пэскелл, Форрест, Хаус
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