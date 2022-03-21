Карри высказался по поводу Смарта, который нанёс ему травму

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу произошедшего во время матча с «Бостон Селтикс» (88:110). Напомним, в середине второй четверти Маркус Смарт прыгнул ему в ноги, после чего лидер «воинов» не смог продолжить матч, получив травму голеностопа.

«Сначала было очень больно. Но с каждым днем становится все лучше. Я пытаюсь оценить процесс восстановления в реальном времени и стараюсь сохранять терпение. Смарт сыграл так, как сыграл, но я не думаю, что это было злонамеренно.

Мы не хотим торопиться на начальных этапах заживления. Именно так можно добиться наибольшего прогресса, и когда ты снова наденешь вернешься на площадку, ты не будешь иметь дело с сумасшедшей болью. Ты даешь себе больше шансов. Это один из тех случаев, когда не надо спешить с возвращением, иначе оно может затянуться и стать настоящей неприятностью», — приводит слова Карри ESPN.

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